Roularta koopt Nederlandse mindfullness-magazines

Roularta neemt het Nederlandse WPG Media over, een uitgever van tijdschriften over spiritualiteit, yoga en psychologie. Dat heeft de mediagroep uit Roeselare bekendgemaakt.

Roularta neemt WPG Media over van WPG Uitgevers. Het krijgt zo drie nieuwe tijdschriften in portefeuille.

Happinez is een maandblad over spiritualiteit dat maandelijks via het magazine en de digitale kanalen meer dan een miljoen mensen bereikt. Yoga bij Happinez is een magazine voor liefhebbers van yoga en verschijnt vier maal per jaar.

Psychologie Magazine is een maandblad dat wetenschappelijke inzichten uit de psychologie voor iedereen toegankelijk maakt. WPG Media is goed voor een omzet van circa 12 miljoen euro en heeft 35 voltijdse werknemers in dienst.

De West-Vlamingen zijn al erg actief in Nederland, waar ze de op één na grootste uitgever zijn van magazinemerken.