Roularta investeert 4,5 miljoen euro in drukkerij

Mediagroep Roularta investeert 4,5 miljoen euro in nieuwe droogovens voor drie magazinepersen in haar drukkerij.

Roularta - de uitgever van onder andere Knack en Trends - beschikt naar eigen zeggen over de grootste offsetdrukkerij van de Benelux. In thuisbasis Roeselare heeft de groep zes moderne drukpersen waar ze kranten en magazines voor zowel de Belgische als de buitenlandse markt drukt.

Het bedrijf investeert nu 4,5 miljoen euro in nieuwe droogovens voor drie magazinepersen. Het gaat om efficiëntere exemplaren die het gas- en elektriciteitsverbruik van de drukkerij met respectievelijk 25 procent en 5 procent zullen verminderen. De ingreep vermindert de CO2-uitstoot van de hele groep met 14 procent, luidt het.

Een magazinepers die Roularta in 2020 in gebruik nam, beschikte al over een efficiëntere droogoven.