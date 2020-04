Rotary Tielt verrast personeel WZC Amphora met ontbijt

De voorbije weken kwam het coronavirus letterlijk en figuurlijk heel dichtbij in woonzorgcentrum Amphora in Wingene. Bij de personeelsleden van het woonzorgcentrum en hun gezinsleden zorgde dit ongetwijfeld voor onzekerheid, bezorgdheid, angst… “We kunnen ons goed voorstellen dat dit een mix van uiteenlopende gevoelens met zich meebracht”, zegt Rotary-voorzitter Grégoire de Kemmeter. Een interview van de burgemeester hierover in de pers zorgde ervoor dat de bal aan het rollen raakte. “Er kwam een overleg tussen het gemeentebestuur en Rotary Tielt om te kijken op welke manier wij konden helpen of iets konden betekenen in deze uitzonderlijke situatie. Frederik D’Hulster stelde daarvoor vanuit Rotary Tielt een fonds ter beschikking van € 5.000 euro.”

Uitzonderlijke situatie

In overleg tussen de directie van woonzorgcentrum Amphora, Rotary Tielt en het gemeentebestuur werd er vervolgens gekozen om een unieke en smakelijke attentie te voorzien voor alle gezinnen van de volledige personeelsploeg. “Voor mij en onze inwoners zijn de personeelsleden in de zorg allen helden en ook helden hebben recht op kwalitatieve gezinstijd”, zegt burgemeester Hendrik Verkest die het initiatief van Rotary Tielt ondersteunt. “We onderschatten niet hoeveel druk deze uitzonderlijke situatie legt op de schouders van alle gezinsleden.”