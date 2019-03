Rookvrije zone op strand Bredene?

Het voorstel zal binnenkort worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gezondheid en milieu

“Niet alleen de volksgezondheid is een reden om rookvrije zones te realiseren”, aldus Steve Vandenberghe, “ook het milieu heeft er baat bij. Een achtergelaten peuk heeft immers 10 jaar nodig om af te breken. De peuken zitten vol met schadelijke stoffen zoals nicotine en teer en dat is nefast voor het milieu."

10 miljoen peuken op het strand per jaar

Steve Vandenberghe vervolgt: “We maken een sommetje: op topdagen zitten er 500.000 dag- en verblijfstoeristen aan de kust waarvan er, samen met de eigen kustbewoners, 300.000 naar het strand gaan. Uit statistieken blijkt dat een vierde van de volwassenen rookt. Bij benadering zijn dat ruim 50.000 rokers op het strand die gemiddeld per dag 8 sigaretten roken waardoor een berg wordt gegenereerd van 400.000 milieuvervuilende stompjes per dag. Op een volledig zomerseizoen kan men dus gewag maken van het hallucinante cijfer van ruim 10 miljoen peuken die worden achtergelaten op het strand. Met het uitdelen van de strandasbakjes wordt dit aantal wel beperkt, maar uit de ervaringen van de reinigingsdiensten van de kustgemeenten blijkt dat peuken niet alleen massaal terug te vinden zijn op het strand maar ook nog voor de meeste ergernis zorgen bij de strandbezoekers."

"Ook andere kustburgemeesters overtuigen"

Steve Vandenberghe zal de andere kustburgemeesters voorstellen om ook in hun gemeente een rook- en bijgevolg peukvrije zone in te richten. “Het voorstel van rookvrije zones laat rokers uiteraard nog steeds toe op het strand maar zorgt in een afgebakende niet-rokerszone voor meer comfort voor de bewuste niet-roker aan onze kust."