Rookontwikkeling in kusttram

Kort na de middag was er in Nieuwpoort een probleem met de kusttram. Door rookontwikkeling moest iedereen de kusttram verlaten.

Zaterdagnamiddag moesten de reizigers die op de kusttram zaten, ter hoogte van de halte bij ‘Ysermonde’ de tram verlaten voor een rookontwikkeling die van onder een zetel kwam. De tram, die langs de Albert-I laan reed, stopte onmiddellijk en de brandweer kwam ter plaatse. De rookontwikkeling was van korte duur, maar er ontstond wel wat hinder voor het verkeer.

Omdat de weg was ingenomen door de brandweerwagens moest het verkeer richting Nieuwpoort-Stad omgeleid worden via de Polderstraat. Ook het andere baanvak, waar werken bezig zijn, werd afgesloten richting van Nieuwpoort-Bad. Wat de juiste oorzaak was van de rookontwikkeling of het begin van brand is nog niet bekend.