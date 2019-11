Rookmelder wekt familie in brandend huis Zedelgem

Het heeft afgelopen nacht gebrand in een huis in Zedelgem. De bewoners zijn gewekt door de rookmelder, en konden daarom op tijd vluchten.

Het vuur brak uit vannacht rond drie uur, in een huis in de ​Ruddervoordsestraat in Zedelgem. Het was de rookmelder die er voor zorgde dat de bewoners, een gezin van vier, gewekt werd en de woning kon verlaten. De vader ademde wel wat rook in en moest voor controle naar het ziekenhuis. De overige bewoners werden door de buren opgevangen.

Opgevangen bij familie

De brandweer had de brand, die in de keuken ontstond, snel onder controle. Vermoedelijk is een kortsluiting in de koelkast de oorzaak van de brand. De brand ging gepaard met een felle rookontwikkeling waardoor het huis onbewoonbaar is. De bewoners kunnen voorlopig bij familie terecht.

Tijdens het blussen was de Ruddervoordsestraat voor het verkeer afgesloten.