Rookmelder voorkomt erger nadat matras vuur vat

Het vuur brak uit rond 5 uur 's ochtends, toen in nog onduidelijke omstandigheden een matras in brand vloog in de slaapkamer op de bovenverdieping. Dat veroorzaakte heel wat rook, die zich snel verspreidde. Vader en zoon, die op dat ogenblik nog lagen te slapen, werden gealarmeerd door een loeiende rookmelder en konden zich samen met hun hondje tijdig uit de voeten maken. De man ging hulp halen bij de buren, die meteen de hulpdiensten verwittigden.

Bovenverdieping onbruikbaar

“Toen we ter plaatse kwamen, steeg een massieve rookpluim op uit het veluxraam van de badkamer op de eerste verdieping. Binnen woedde een hevige brand en het duurde even voor we die onder controle hadden”, klinkt het bij de brandweer. Als gevolg van de brand is de bovenverdieping van de villa voorlopig onbruikbaar, op de benedenverdieping is er vooral waterschade. Mogelijk vatte de matras vuur als gevolg van een slecht gedoofde sigaret of een kortsluiting aan een elektrisch toestel dat aan het opladen was.