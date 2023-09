Roofmoord Tielt: twee verdachten langer in de cel

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van twee twintigers met een maand verlengd op verdenking van roofmoord. Brandon D. (24) werd in augustus in zijn studio in Tielt doodgeslagen door drie kameraden. Ook de derde verdachte zit nog steeds in de cel.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd op vrijdagochtend 11 augustus aangetroffen in zijn woonst in Tielt. Het was snel duidelijk dat de twintiger met geweld om het leven was gebracht. M.V. was al naar een advocaat gestapt en gaf zichzelf aan bij de politie. Vervolgens werden ook N.D. en T.S. als verdachten opgepakt.

Klappen uitgedeeld

De precieze omstandigheden van het overlijden zijn momenteel nog onduidelijk. De drie verdachten bekenden dat ze klappen uitdeelden, maar ontkennen dat het de bedoeling was om hun kameraad van het leven te beroven. Ze beweerden ook dat het slachtoffer nog leefde toen ze hem in de loop van woensdagnacht achterlieten. Mogelijk speelde een conflict over drugs een rol in de feiten, maar ook dat is momenteel nog onduidelijk. De verdachten zouden de zwartepiet ook naar elkaar doorschuiven.

Roofmoord

In eerste instantie werd het trio door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag en schuldig verzuim. Een week later werd die kwalificatie uitgebreid naar roofmoord. Dat zou betekenen dat het geweld gepleegd werd om D. te kunnen bestelen of om na de diefstal te kunnen vluchten. De verdachten zouden de fiets en meerdere andere spullen van het slachtoffer hebben meegegraaid.

Eigenlijk moest het drietal op 15 september al voor de Brugse raadkamer verschijnen, maar N.D. en T.S. konden niet overgebracht worden vanuit de gevangenis. Vrijdagochtend waren ze wel aanwezig en werd hun aanhouding met een maand verlengd. De raadkamer oordeelde vorige week al dat M.V. ook een maand langer in de gevangenis moet blijven.

