Ronse (N-VA) tevreden na voorstel Beke (CD&V) om tijdelijke werklozen in te zetten in woonzorgcentra

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekijkt samen met minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) of tijdelijke werklozen uit andere sectoren kunnen ingezet worden om eventuele personeelstekorten in de woonzorgcentra op te vangen.

Om eventuele personeelstekorten in de woonzorgcentra op te vangen, wil minister van Welzijn Wouter Beke niet enkel kijken naar de gekende kanalen zoals de thuiszorg, de medische reserve, het vrijwilligersplatform 'Help de helpers', enz... Hij wil samen met zijn collega van Werk Hilde Crevits (CD&V) ook onderzoeken of er geen tijdelijke werklozen uit andere sectoren, denk bijvoorbeeld aan de evenementensector, kunnen ingezet worden. "Die pistes zijn we aan het bewandelen", aldus Beke in Terzake.

Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) reageert tevreden: "Ik pleit al maanden om tijdelijk werklozen in te zetten waar men hun talent kan gebruiken. Dat is een driedubbele win. De mensen blijven actief, er worden elders accute noden ingevuld en het bespaart ons de werkloosheidsuitkering. Ik ben blij dat minister Beke nu iets soortgelijk voorstelt".

Druk op personeel

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de woonzorgcentra neemt opnieuw toe. Dat betekent ook dat de druk op het personeel in die centra opnieuw stijgt. Het personeel beschikt dan wel over meer beschermingsmateriaal en er is ook een grotere testcapaciteit, maar er valt ook opnieuw meer personeel uit. Zo is er sprake van een afwezigheidspercentage van 3,7 procent. In maart was dat 4 à 5 procent.