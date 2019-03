Romina Vanhooren (29) vervroegd schepen in Oudenburg

De opvolging was normaal voorzien vanaf 2021. Jaak Lingier, die ook afscheid neemt als gemeenteraadslid, kreeg zijn vele taken op politiek vlak niet gecombineerd met zijn succesvolle horecazaak Jakri en wil geen half werk afleveren.

Als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is Jaak Lingier toegevoegd als schepen aan het college. Tot de bevoegdheden behoren armoedebestrijding, gezin, jeugd, markten en kermissen, seniorenbeleid en derde leeftijd, sociale economie, sociale zaken, volksgezondheid, bestrijding van schadelijke dieren en planten en woonbeleid.

Romina Vanhooren is 29 en is naast gemeenteraadslid in oudenburg ook aan de slag op het kabinet van Vlaams minister van cultuur en media Sven Gatz: “Jaak heeft afgelopen decennia voor onze afdeling enorm veel betekend, zowel voor als achter de schermen. Het siert Jaak dan ook om deze persoonlijke beslissing te nemen. De uitdagingen in onze stad zijn bijzonder groot en met heel veel enthousiasme wil ik als schepen werk maken van een Oudenburg 2.0. De ervaringen die ik afgelopen jaren opbouwde in Brussel, wil ik komende jaren omzetten in een krachtig Oudenburgs beleid. Nog net voor mijn 30ste verjaardag schepen worden van de mooiste stad van Vlaanderen is een droom die uitkomt. Jong en oud zal op mijn inzet kunnen rekenen.”