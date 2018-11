Romeins museum krijgt muntschat

Het gaat om een Romeinse muntschat die in 1970 in Roksem onopgemerkt is opgegraven, en pas later bij de bouw van een woning in Oostende is ontdekt. Koenraad Blontrock, Erfgoedkring 8460: “De schat zat in zand gewonnen in Roksem dat met een vrachtwagen naar Oostende werd gevoerd. Naar de Steensedijk. En daar werd het zand gelost en de schat rolde eruit.”

In een klein spaarkruikje zaten vijftig bronzen en zilveren munten die meer dan 1.800 jaar oud zijn. Veertig jaar was de schat in privé-eigendom van de vinders uit 1970. Maar nu is het het meest waardevolle collectiestuk van het museum geworden.

Wouter Dhaeze, Stadsarcheoloog Oudenburg: “De munten zijn tussen 1.900 en 1.700 jaar oud. Ze zijn van 12 verschillende Romeinse keizers. Er zitten enkele heel bekende tussen. Onder meer Vespasianus, dat is de opvolger van Nero, die Rome in brand stak. Ook Hadrianus en Commodus, die ken je misschien uit de film van the Gladiator… dus bekende keizers zijn in die muntschat vervat.”