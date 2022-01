Romantische Minnewaterpark moet nog mooier worden

De laatste heraanleg dateert van 1979. Het gaat om een investering van 660.000 euro.

"Toegangspoort voor toeristen"

'Le lac d'amour', het park aan de kusjeshoek of het Minnewaterpark, moet een romantisch park blijven, zegt de stad Brugge. Struiken worden gesnoeid, het zicht op het Minnewater moet méér open en er komen in de toekomst veel meer bloemen.

Vlakbij de Vesten is het Minnewaterpark echt een toegangspoort voor duizenden toeristen. Twee keer per jaar is er ook een festival en om die reden zijn er ook niet veel mogelijkheden om alles te veranderen.

"Het Minnewater is ook een belangrijk park voor grootse culturele activiteiten zoals het Cactusfestival en Feest in 't Park die in normale omstandigheden daar al jarenlang plaatsvinden. Daarom hebben we bij de opmaak van het ontwerp veel belang gehecht aan de bereikbaarheid van het park, onder meer voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt het merendeel van het straatmeubilair wegneembaar zodat ook de nieuwe pleinen multifunctioneel kunnen worden gebruikt", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

"Park voor verliefde koppels"

Veel fauna en flora zit er niet in het stadspark, maar toch nu al drie opvallende roodbandparkieten. Brugge wil dat het park blijft waar koppels zich echt thuis voelen. Al loopt de Brugse politie niet zo warm voor de zogenoemde 'kusjeshoek', die blijft in elk geval behouden.

Zo ziet het toekomstig Minnewaterpark er uit op plan. Er komen nieuwe paden en heel wat extra stadsmeubilair. Er zal 1 jaar werk aan zijn en tegen zomer 2023 moet het af zijn.