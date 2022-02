Roltrappen bij Brugs station al 1,5 jaar defect, maar er is een oplossing

De roltrappen aan het Stationsplein in Brugge zijn al 18 maanden buiten gebruik. Stad Brugge ontving hierover veel klachten, ook omdat de trappen naar het ‘Huis van de Bruggeling’ leiden.

Maar de stad is er geen eigenaar van. De trappen zijn eigendom van Globaal Hart, een VME of Vereniging van Mede-Eigenaars. Schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem: “De roltrappen hebben een publieke functie en daarom wou ik zeer graag het probleem oplossen. Om uit de impasse te geraken, leek het de enige oplossing om het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen.” (lees verder onder de foto)

Het herstel van de trappen is begroot op 45.000 euro. Alle mede-eigenaars zijn akkoord met het herstel en de offerte. Na herstel zal de stad de trappen huren en verder instaan voor het beheer, het onderhoud en een eventuele vernieuwing. Als het herstel meer kost dan 45.000 euro, zal de stad het verschil bijpassen.

“Ik ben blij dat er eindelijk een oplossing is voor dit probleem. Zo geraken we uit de impasse. Het is de bedoeling dat de roltrappen tegen juli weer rollen”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.