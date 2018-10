Wie er altijd al eens van gedroomd heeft om een Rolls Royce in zijn garage te hebben, kan morgen terecht op de Zoute Sale in Knokke.

De Britse luxelimousine was vroeger in het bezit van Muhammed Ali, de beste bokser aller tijden. Veilinghuis Bonhams hoopt er minimum 60.000 euro voor te krijgen. Muhammed Ali, toen nog bekend als Cassius Clay, kocht de Rolls in 1970. Hij zou er tot 1976 mee rijden, bijvoorbeeld in Las Vegas, waar hij poseert samen met zangeres Diana Ross.