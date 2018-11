Rollercoaster op kerstmarkt in Ieper

De publiekstrekker van het kerstgebeuren wordt de rollercoaster 'Christmas Mouse'. "De attractie zal op de Grote Markt een oppervlakte innemen van ongeveer 40 m op 20 m en bereikt de hoogte van de tweede verdieping van horecazaak Les Halles", zegt Chris Bevernage, voorzitter van de vzw Centrummanagement. "De bouw begint nu maandag en woensdagavond is er de eerste testrit."



Ook de nostalgische carrousel en ijspiste krijgen opnieuw een prominente plaats. "Het wordt een nieuwe ijspiste, die volledig afgesloten is met glas. Dat is milieuvriendelijker en zorgt ervoor dat er op elk moment van de dag kan geschaatst worden."



Kerst in Ieper wordt vrijdag officieel geopend door de kerstman.