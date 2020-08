Rol voor West-Vlaamse jurist in Messi-soap

Eén van de beste (en rijkste) voetballers aller tijden Lionel Messi, zal in de rechtszaal onder andere bekampt worden door jurist Wouter Lambrecht uit Kortrijk. Dat meldt De Morgen. Lambrecht is namelijk de juridische rechterhand van FC Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu.

Later zul je het misschien terugvinden in één of andere zeldzame sportcollectie, maar stervoetballer Lionel Messi stuurde onlangs een fax naar de bazen bij Barça met een transferverzoek. Via een speciale clausule in zijn contract zou hij gratis willen vertrekken. Iets wat voorzitter Bartomeu uiteraard niet zo graag ziet gebeuren, en daarvoor rekent hij op de hulp van een West-Vlaamse jurist: Wouter Lambrecht.

Lambrecht zetelt sinds 2017 als expert aan de zijde van Bartomeu. Daar herstructureerde hij de juridische kant van de club en won hij punten bij de voorzitter door de miljoenenzaak rond die andere ster Neymar jr. naar zijn hand te zetten. Nu schijnen echter alle spotlights op Messi, en dus ook op Lambrecht.

Belgische lofzang

Bij de Pro League kennen ze Lambrecht maar al te goed. Voor zijn verhuis naar de Catalaanse hoofdstad maakte de Kortrijkzaan naam bij de European Club Association (ECA). Daar leerden Michael Verschueren (RSC Anderlecht) en Pierre François (CEO Pro League) hem kennen als een joviale jongeman met vooral veel kennis van zaken.

Vorig jaar schakelden ze ook zijn hulp in toen operatie Propere Handen losbrak en de regelgeving rond makelaars verstrengd moest worden. De huidige soap is echter van een nog heel ander, en vooral internationaal kaliber. Wordt zeker vervolgd.