Roger Vangheluwe weer in het openbaar, pedofiele bisschop duikt op bij abtswijding

Roger Vangheluwe is uit het 'verborgene' getreden: hij bleek afgelopen zomer aanwezig op een abtswijding in Frankrijk. Die wijding was live te volgen via Youtube.

Roger Vangheluwe was bij de wijding van Geoffroy Kemlin tot abt, in de kerk van Solesmes, een Benedictijnerabdij in de Loirestreek. Wellicht verblijft hij al langer ook in die bewuste Sint-Pietersabdij. (lees verder onder de foto)

Vangheluwe was bisschop van Brugge tot hij in 2010 bekende dat hij zijn neef had misbruikt. Later bekende hij ook dat hij nog een andere neef had misbruikt. Op televisie gaf hij daarover een schokkend interview. De feiten bleken trouwens verjaard en Vangheluwe ontliep dus een straf. Zelfs zijn bisschopstitel mocht hij houden, maar uiterlijke tekenen daarvan draagt hij niet meer: een zichtbaar verouderde Roger Vangheluwe -86 intussen- droeg geen meter of ring. Hij zat ook tussen priesters, niet bij de bisschoppen.