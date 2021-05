Roeselare zet 16de eeuwse componist in de kijker

Adriaen Willaert is een naam die voor de meeste onder ons volstrekt onbekend is, al zal de naam bij liefhebbers van renaissancemuziek een belletje doen rinkelen. Willaert, afkomstig uit Rumbeke, was een van de belangrijkste renaissance componisten uit de 16 de eeuw.

In Roeselare willen ze de herinnering aan de componist levendig houden. Dat doen ze nu al onder meer met de Internationale Adriaen Willaert Awards, een monument aan de zuidgevel van de Sint-Michielskerk, de Adriaen Willaertstraat en de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaen Willaert. Maar de stad het muzikaal erfgoed van Willaert nog meer in de kijker zetten met het muzikale 'Dionysos Now' project van Roeselarenaar Tore Tom Denys. Zes zangers zullen er a capella renaissancemuziek van Willaert brengen.

Belevingsroute en bier op basis van Soubry-pasta

Daarnaast stippelde de stad een digitale belevingsroute uit die langs acht verschillende locaties passeert. Via QR-codes zal er op elke locatie een verhaal rond Adriaen Willaert en zijn polyfone muziek te beluisteren zijn. Ten slotte werd er met 'Vuillaert' een speciaal blond biertje gebrouwen. Het bier werd gebrouwen door BOM Brewery - Triporteur Roeselare en is ontwikkeld op basis van Soubry-pasta uit Roeselare in plaats van mout.