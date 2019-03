Roeselare wint award voor uniek verkeersproject

Op bestelwagens van Bpost zijn camera’s geplaatst die schade aan de weg en verkeersborden digitaal registreren en melden. Tot voor kort gebeurde dat nog handmatig. Het is Agoria die de prijs uitreikt, dat is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector.

'Postbode ziet alles'

De postbode ziet alles en komt overal. Het is een oude wijsheid die ze nu koppelen aan moderne technologie: een camera op de wagen van de postbode. Roeselare wil zo de verkeersveiligheid in de stad verhogen.

'Door deze nieuwe combinatie kunnen we de wegen die er slecht bijliggen, verkeersborden die moeten onderhouden worden – en straks misschien ook met artificiële intelligentie - sneller in kaart brengen zodanig dat het dankzij de diensten van de camera van Bpost snel wordt opgevolgd en ook snel hersteld', zegt burgemeester Kris Declercq.

Roeselare pionier

De jury van Agoria is onder de indruk van de manier waarop Roeselare aan de kar trekt om de verkeersinfrastructuur digitaal te verbeteren. De aanpak is origineel en ontlast de stadsdiensten. Het project heeft dus potentieel. Het is de bedoeling dat de pioniersrol van Roeselare verdere opvolging krijgt binnen Vlaanderen.

Burgemeester Kris Declercq: 'Momenteel is het bereik daarvan het gehele stadsgebied waar we stap voor stap alles in kaart brengen. ’t Is de bedoeling om het eventueel met andere steden – we doen het nu al met Zonhove – ook in Vlaanderen te kunnen uitrollen. Dus we zijn best trots op deze prijs'