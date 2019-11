Roeselare wil overleg over omstreden zendmast

Aanleiding is de goedkeuring voor de bouw van een veertig meter hoge mast in de Kortewagenstraat.

Meer dan tweehonderd buurtbewoners dienden deze zomer bezwaar in tegen de komst van de zendmast. De nieuwe pyloon komt volgens hen veel te dicht bij de woningen.

Ondanks het protest heeft heeft Vlaanderen nu toch een omgevingsvergunning toegekend, en daar heeft de Stad Roeselare vragen bij. In een brief naar de NV Astrid vraagt de stad om in overleg met de buurt een andere locatie te onderzoeken voor de antenne.