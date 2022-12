Roeselare voorziet koesterplekken voor ouders van overleden kinderen

Stad Roeselare heeft een aantal koesterplekken aangelegd. Dat zijn plaatsen waar ouders van overleden kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Bij elke kinderbegraafplaats is zo’n ruimte voorzien, met een bank met woorden van troost.

Schepen van burgerzaken Stefaan Van Coillie: “Afscheid nemen van een kind is uiterst pijnlijk. Wij hopen dat koesteren, tot rust komen en nooit vergeten, beter mogelijk zijn door het herinrichten van kinderbegraafplaatsen.” (lees verder onder de foto)

In november nog stond de aanplant van geboortebomen op de agenda. Dit jaar kregen ouders van sterrenkinderen voor het eerst de gelegenheid om een boom aan te planten. Sterrenkinderen zijn baby’s die overlijden voor, tijdens of net na de geboorte. Stad Roeselare wil extra aandacht geven aan de ouders van sterrenkinderen. Door het slechte weer is de aanplant verplaatst naar het voorjaar van 2023.