Roeselare verspreidt digitale pluviometers over de hele stad

Roeselare is straks weer een beetje slimmer. Letterlijk en figuurlijk: dankzij de data van digitale pluviometers verspreid over de hele stad hopen ze te kunnen analyseren hoe ze bijvoorbeeld wateroverlast in de toekomst gerichter kunnen aanpakken.

De regenmeters zijn gemaakt door eerstejaars van de Broederschool: ze zetten hun meter straks gewoon in de tuin. Voor hen een fijne opdracht techniek, de derdejaars kunnen straks met de cijfers aan de slag in hún lessen. De onderdelen van de pluviometers zijn 3D-geprint, de software komt van bij een Roeselaars bedrijf. (lees verder onder de foto)

Het cijfermateriaal kunnen bijvoorbeeld derdejaars gebruiken om te leren hoe je grafieken maakt, of cijfers interpreteert. Maar ook de stad gaat die cijfers bekijken én analyseren. Matthijs Samyn, schepen van ICT / Smart City Roeselare: "We kunnen dan een overzicht krijgen hoe het zit per locatie, met de tijdsperiodes, en van daaruit kunnen we naar de toekomst toe in het kader van wateroverlast misschien zaken uithalen om dit te gebruiken in beleidsbeslissingen."

Bekijk ook: