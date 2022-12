Roeselare verliest thuis van Civitanova

Knack Roeselare heeft woensdag zijn derde wedstrijd in de Champions League volley voor mannenteams verloren.

De West-Vlamingen gingen in eigen zaal de boot in tegen het Italiaanse Civitanova met 1-3. De setstanden waren 19-25, 25-21, 23-25 en 27-29.

In dezelfde groep C won het Franse Tours dinsdag zijn wedstrijd van de derde speeldag bij de Portugezen van Benfica met 1-3. In de stand telt de Belgische kampioen, die eerder 0-3 verloor van Tours en 2-3 won bij Benfica, twee punten. Civitanova (8 punten) en Tours (6 punten) gaan de West-Vlamingen voor. Ook Benfica telt twee punten.

Op de vierde speeldag, die op 13 december op de agenda staat, speelt Roeselare gastheer voor Benfica. De winnaars van de vijf poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De vijf tweedes en de beste nummer drie werken een knock-outfase af met als inzet de laatste drie tickets voor de kwartfinales.