Roeselare verlengt 'Luisterend Oor' voor 65-plussers

Het nieuwe project is ontstaan in volle coronatijd. 65-plussers belandden in eenzaamheid, en hadden vaker nood aan een gesprek. Maar de drempel om die stap te zetten, en hulp te zoeken, bleek nog te hoog.

Roeselare gaat daarom haar project ‘Het Luisterend Oor’ verderzetten in de lokale dienstencentra Ten Elsberge en Schiervelde. Daar zal een consultatiepunt zijn waar ze mensen met problemen snel genoeg kunnen signaleren. Mensen met psychische problemen kunnen ook in het Huisartsenhuis terecht.

Voor ‘Het Luisterend Oor’ werkt Roeselare samen met Kwadraat, netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen.