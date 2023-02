Roeselare trekt 840.000 euro uit voor meer volle en meer gezonde brooddozen

Naar schatting een kwart van de kinderen in Vlaanderen zou ongezonde of te weinig voeding in zijn brooddoos hebben, maar Roeselare wil niet wachten op de hogere overheid om maatregelen te nemen en pakt uit met het project 'Superfood voor jonge helden', met veel groenten en fruit. Het project werd vanmorgen voorgesteld in de Vrije Basisschool Lenteland. Daar staan er wekelijks aantrekkelijke groentekraampjes op de speelplaats. Ze doen mee aan het project van de stad omdat het bij sommige kinderen te vaak fastfood in de brooddoos is. Van de ruim 300 leerlingen daar is dat bij zo'n 60 zo. (lees verder onder de foto)

Driekwart van de Roeselaarse basisscholen doet mee met project 'Superfood voor jonge helden' en daarmee bereikt de stad 5.500 kinderen Michèle Hostekint, schepen van armoedebestrijding Roeselare: ”Wij maken de komende jaren 840.000 euro voor dit project. Net om ervoor te zorgen dat elke school op maat van haar leerlingen een project kan uitwerken. Ze kiezen zelf wat ze aanbieden. Er zijn scholen die gaan werken met pauzegroenten, er zijn scholen die ontbijt aanbieden, er zijn scholen die elke dag een stuk fruit aanbieden.”