Het politiereglement in Roeselare wordt strenger voor wie overlast veroorzaakt met zijn auto. De burgemeester kan preventief een auto uit het verkeer halen.

De politie zal voortaan zelfs auto's in beslag nemen van wie herhaaldelijk voor lawaaioverlast zorgt.

Ook tegen vervuilers

Ook voor vervuilers is het politiereglement nu strenger. Er was al meer controle op sluikstorten en de pakkans was al met zestig procent gestegen zegt Roeselare. Maar de maatschappelijke kost van sluikstorten blijft groot, en daarom moeten vervuilers voortaan- naast een GAS-boete, ook opdraaien voor die kosten.