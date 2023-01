Roeselare steunt kinderopvang met kwart miljoen euro

Sector onder druk

"De druk en de uitdagingen in de sector zijn de laatste tijd enkel toegenomen", zegt de stad Roeselare.

"Zo is er een tekort aan geschikt personeel, en ook het behouden van personeel is een uitdaging. Het aantal kinderen waarvoor een kinderbegeleider zorgt, ligt quasi nergens zo hoog als in Vlaanderen. Daarbij komt nog dat de sector in 2022 in een negatief daglicht werd gesteld door uitzonderlijke situaties. "

Ronde van de kinderopvang

Omdat het stadsbestuur het belangrijk vindt om in nauw contact te staan met de sector, organiseert zij in het begin van het nieuwe jaar een ‘ronde van de kinderopvang’.

"Tijdens die bezoeken wordt in gesprek gegaan om te horen waar lokaal de grootste uitdagingen liggen. De sector ontvangt een klein bedankje en wordt geïnformeerd over een nieuwe stedelijke premie", zegt Roeselare.

Schepen Michèle Hostekint: "We vinden het belangrijk om in nauw contact te staan met de mensen die iedere dag voor onze kinderen zorgen. Via de bezoeken willen we vooral onze waardering uiten voor het harde werk dat zij leveren, en luisteren naar hun bezorgdheden."

(lees verder onder de foto)

Financiële ondersteuning

"Sinds januari 2023 kunnen kinderopvanginitiatieven een stedelijke premie aanvragen. De premie bedraagt 350 euro per vergunde opvangplaats voor de lager gesubsidieerde plaatsen, voor de plaatsen die hoger gesubsidieerd zijn bedraagt de premie 175 euro. De premie kan gebruikt worden voor de volledige werking zoals aanpassingen aan de binnen- of buiteninfrastructuur, vorming en opleiding, extra personeelskosten, aankoop spelmateriaal, …

In 2023 voorziet de stad hiervoor 250 000 euro. Uiteraard is de stad er zich van bewust dat de uitdagingen die de sector kent, in 2023 niet helemaal verdwenen zullen zijn. Om die continue ondersteuning te voorzien, wordt het flankerend beleid verder uitgewerkt. Jaarlijks voorziet de stad hiervoor 150.000 euro", zegt Roeselare in een mededeling.