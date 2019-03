Roeselare speelt voor het behoud

Beerschot Wilrijk heeft zich zondag op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Proximus League verzekerd van winst in het tweedeperiodekampioenschap. In de strijd om een ticket voor de Jupiler Pro League nemen ze het binnenkort op tegen KV Mechelen.

Beerschot-Wilrijk speelde 2-2 gelijk op bezoek bij OH Leuven. Dat was genoeg om KV Mechelen achter zich te houden. Mechelen raakte niet verder dan 1-1 op Lommel. Het gevolg is dat deze maand twee titelwedstrijden geprogrammeerd worden tussen de beste twee teams uit tweede klasse.

KSV Roeselare naar play-off 3

KSV Roeselare moest winnen van Westerlo om zich te plaatsen voor play-off 2, maar dat is niet gelukt. Het werd 1-1 op Schiervelde. Roeselare kwam in de tweede helft 0-1 achter, Godwin maakte even later gelijk, maar verder raakte de thuisploeg niet meer.

De verliezer van de finalewedstrijden, Union en Westerlo nemen samen met de nummers zeven tot en met vijftien uit de hoogste klasse deel aan Play-off II, waarin nog een Europees ticket te verdienen valt. Roeselare (33), Lommel (31), OHL (29) en Tubeke (23) spelen Play-off III, waarbij hun punten gehalveerd worden en er telkens heen- en terugwedstrijden gespeeld worden. De verliezer zakt naar het amateurvoetbal, waar inmiddels met Deinze, Excelsior Virton, Lierse Kempenzonen, RWDM en Seraing vijf ploegen een proflicentie voor 1B hebben aangevraagd.