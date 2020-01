Roeselare remt verkeer Groenestraat af met wegversmallingen

Er komen nieuwe maatregelen om de snelheid van het verkeer in de Groenestraat in Roeselare af te remmen. De stad denkt aan wegversmallingen.

In mei vorig jaar zijn de rijbaankussens aan het kruispunt met de Kleine Moststraat weggenomen. De maanden daarna is er geregeld gecontroleerd op snelheid. Uit die resultaten blijkt nu dat er toch best snelheidsremmers komen, om het voor iedereen veilig en leefbaar te houden.

In samenspraak met de politie en de fietsersbond is nu beslist om op enkele plaatsen in de Groenestraat kleien wegversmallingen te installeren. Die komen er nog dit jaar. Bezorgde bewoners van de Groenestraat gaven gisteravond net voor de gemeenteraad nog een petitie af aan de gemeenteraadsleden.