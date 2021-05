Roeselare plaatst elektrische laadpaal nog voor hele wijk er staat

De stad Roeselare geeft aan een bouwbedrijf de garantie dat een elektrische laadpaal aan een nieuwe verkaveling kan blijven staan. Daardoor is laadpaal nu al een feit terwijl de straten pas over enkele jaren publiek domein worden.

Bewoners van de nieuwe energiezuinige verkaveling Roobaertpark in Roeselare met een elektrische wagen zullen die al meteen kunnen opladen in hun eigen wijk. Maar ook mensen uit de omgeving kunnen er nu al terecht. De stad neemt de laadpaal na de afwerking van het nieuwbouwproject over en daardoor investeren projectontwikkelaar Durabrik en uitbater Q8 er nu al in. Roeselare zet zo een belangrijke stap in zijn ambitie om zo snel mogelijk laadpunten bij te creëren.

Eén per honderd inwoners

"Tegen 2030 is het de bedoeling dat wij 630 laadpalen hebben in onze stad, dat is één per 100 inwoners," zegt schepen van mobiliteit Griet Coppé. "Er wordt dus voluit gekozen voor het elektrisch rijden. We hebben er al 23 door de openbare dienstverlener Fluvius aangelegd en hier en daar op privéterreinen zijn er al wat laadpalen. Het verschil is hier dat de laadpaal al wordt geïnstalleerd vooraleer de verkaveling wordt overgenomen."

Stimulans

Zo'n publieke laadpaal moet het elektrisch rijden stimuleren, op termijn zullen steeds meer mensen dan in hun eigen woning een laadpunt hebben. "Bij duurzaamheid hoort ook mobiliteit en dat betekent elektrisch rijden," zegt Steven Vanden Brande van Durabrik. "Wij willen dus op al onze verkavelingen maximaal inzetten op elektrisch rijden. Het voorbeeld van Roeselare is een mooie start als voorbeeld voor andere gemeenten waar wij onze ontwikkelingen doen, om zo dus elektrisch rijden maximaal mogelijk te maken."