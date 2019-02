Roeselare pakt autoritair zijn 4e beker op rij

Knack Roeselare heeft voor de vierde keer op rij, de twaalfde keer in het bestaan van de club, de beker gewonnen in het volleybal. In de finale kon Aalst, op enthousiasme, de eerste set pakken maar nadien kreeg Roeselare de match stevig in zijn greep, en won met een verdiende 3-1.

Aalst spurt weg in set 1

Geen match in België voor zoveel publiek als de bekerfinale. 12.000 volleyfans en het lijkt wel dat Aalst het best met dat gegeven om kan in de eerste set. De service draait merkelijk beter bij Aalst dat op de hoeken met Gustavson en Gorski, terug uit blessure, twee te duchten wapens heeft. Het blok en de receptie kennen bij Roeselare maar wisselend succes, het is Aalst dat al gauw een vierpuntenkloof uitbouwt. De Aalsterse kogels blijven komen. Gustavson wordt vervangen door de Pool Streshek die ook de hamer bovenhaalt. Met het setpunt bijvoorbeeld: 25-18. Knack slikt.

Roeselare knokt stevig terug

Maar Roeselare slikt het ook door. De opslagdruk wordt aangeschroeft en wanneer Matthijs Verhanneman drie punten na elkaar scoort staat er een 7-12 op de borden. Roeselare legt er echt de pees op in die tweede set, Aalst kreunt onder de druk. Van Hirtum brengt de bekerhouder met een pipe-aanval voor op 9-16. Aalst knokt terug, nog in diezelfde tweede set, en komt bij 21-21 gelijk. Maar dan drukt Roeselare weer door: 21-25 en 1-1.

Ook in set drie neemt de bekerhouder het initiatief. De samenhang in het spel is weg bij Aalst. Roeselare grijpt z’n prooi op het juiste moment vast. De service en receptie van Aalst deemsteren weg. De Blue Wall met Knackfans kan zich al laten horen: 19-25, 1-2. Roeselare komt zo op één set van een twaalfde beker.

Ook in set vier is al gauw duidelijk dat Aalst het hoge tempo van set één niet kan volhouden.Walsh verdeelt het spel goed en het blok van Roeselare heerst over de Aalsterse aanvallers. Eigenlijk is set vier gewoon aftellen tot de bekerwinst binnen is want Aalst is geen partij meer voor een stevig Roeselare dat zo zijn vierde beker op rij de lucht mag insteken. De twaalfde al in het bestaan van de club. Coolman maakte het af met een ace: 15-25 en 1-3.