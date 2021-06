Roeselare krijgt Voedsel Innovatie Park

In Roeselare kan de bouw beginnen van een onderzoekscentrum rond Voeding en Gezondheid. Niet toevallig in die regio, want Midden-West-vlaanderen is toch het kloppend hart van onze voedingsindustrie.

Ze gaan er in labokeukens onderzoek doen naar voeding op maat, voor patiënten met allerlei aandoeningen bijvoorbeeld. En het wetenschapspark heeft nu ook officieel een naam: het Food Innovation Park.

In het gebouw komen labo’s, een grootkeuken en smaakhokjes voor smaak- en geurtesten. Onderzoek en innovatie in de voedings- en de gezondheidssector zullen er centraal staan. “Het is belangrijk dat we een sterke voedingsbodem creëren waaruit innovatieve oplossingen rond voeding en gezondheid kunnen ontstaan,” zegt de Bethune. Brian Desplinter, Food Innovation Park: "De eerste onderzoeken gaan straks over oudere mensen met spierklachten of ademhalingsmoeilijkheden. Want hoe bied je hen meer comfort met een aangepaste maaltijd?"

Het onderzoek dat er zal gebeuren kan wereldwijd het verschil mee maken. Hilde Crevits, Vlaams Minister van Innovatie: "We zijn pionier om die brug te slaan tussen de effecten van voeding om mensen die in behandeling of therapie zijn beter te kunnen begeleiden. "

Het nieuwe gebouw ligt strategisch. Het wordt opgetrokken op de site van Syntra West langs de Oostnieuwkerksesteenweg, naast de gebouwen van de REO-veiling en de onderzoeksserre van Agrotopia.