Roeselare krijgt kindvriendelijk label

Het label kreeg de stad toegekend door een jury van experten kindvriendelijk beleid. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle overhandigde de labels digitaal, via een filmpje. “Er wordt door beleidsmakers vaak gesproken over kinderen en jongeren, maar te weinig met kinderen en jongeren. Met dit label belonen we steden en gemeenten die echt rekening houden met de impact van hun beslissingen op de brede leefwereld van kinderen, jongeren, hun gezinnen en verenigingen.”, aldus de minister.

De Batterie

Dat kinderen en jongeren letterlijk mee willen en kunnen bouwen aan de toekomst van hun stad, bewees volgens de jury het participatietraject De Batterie. De deelnemers mochten een toekomstbeeld voor hun omgeving ontwerpen. Na drie jaar werkten zij in 2020 mee aan de concrete realisatie van hun droom.

Om de twee jaar kunnen gemeenten een portfolio indienen om zich kandidaat te stellen voor het label ‘kindvriendelijke gemeente’. De eerste labels werden uitgereikt in 2014. In 2016 kregen onder meer Kortrijk, Middelkerke en Poperinge zo'n label. Twee jaar later volgde Brugge. Alles samen hebben nu 26 gemeenten en steden een kindvriendelijk label.