Roeselare krijgt 290.000 euro voor 'Smartwaterland'

De oproep voor 'Slim in de Stadssubsidies' liep van 20 juni tot en met 7 oktober dit jaar. De 13 centrumsteden en de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel konden een project indienen. Het Roeselaarse project werd samen met een Leuvens project als enige geselecteerd uit de ingediende voorstellen. Het was vooral van belang dat de projecten een innovatief antwoord konden verzinnen op een specifieke nood. En dat is voor het Smartwaterland-project zeker het geval. De voorbije 19 jaar heeft Roeselare namelijk twee keer last gehad van wateroverlast, maar ook lage waterbeschikbaarheid en periodes van droogte komen meer en meer voor.

Scholen inzetten

Daarom wil de stad nu een fijnmazig netwerk van regenmeters uitzetten. Ze schakelt daarvoor de scholen in, die met een 3D-printer de pluviometers zullen ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast zal de informatie – in feite gaat het om Big en Open Data – worden geanalyseerd. Dat maakt het mogelijk voorspellingen te doen en de strategische aanpak te bepalen. In geval van wateroverlast of droogte zullen hulpverleners (ook preventief) sneller kunnen handelen.

Vlaams Minister Bart Somers kent dan ook graag de som van 290.000 euro toe aan dit innovatieve project: “Onze steden hebben slimme toepassingen via gebruik van Open en Big Data nodig om het bestuur naar een hoger niveau te tillen. Daarom belonen we graag projecten die innovatief zijn en inspelen op nieuwe noden van vandaag.”