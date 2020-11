Roeselare klaar voor heropening winkels

De niet-essentiële winkels mogen vanaf dinsdag 1 december 2020 opnieuw open, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 27 november 2020. In Roeselare had de stad al een plan klaar zodat de winkels zo vlot en veilig mogelijk kunnen heropstarten.

Alle richtlijnen van de federale overheid worden gevolgd, maar de stad zelf zet ook extra maatregelen in om de kerstinkopen comfortabel te laten verlopen. Een telsysteem met camera’s, shopping buddy’s en looplijnen zullen er onder meer voor zorgen dat winkelen coronaproof gebeurt.

Kerstsfeer in aantocht

Binnenkort laten Roeselare en burgemeester Kris Declerq ook de echte kerst- en eindejaarssfeer los.

Het zal het winkelen, wandelen, kijken en genieten, met respect voor de coronamaatregelen, veilig maar ook gezellig maken.

“We zijn tevreden dat de ondernemers en handelaars in onze mooie en veelzijdige shoppingstad opnieuw de deuren kunnen openen. Dat willen we in de eerste plaats veilig laten gebeuren uit respect voor de zorgsector en voor elkaar", aldus Declerq.