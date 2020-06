Roeselare heeft zijn armoedeplan voorgesteld. De armoedecijfers waren vorig jaar iets beter dan het jaar voordien, maar nog altijd wordt één kind op zeven geboren in een gezin dat armoede kent.

Het armoedebeleidsplan focust dan ook op gezinnen met kinderen. Voor hen komt de coronacrisis extra zwaar aan. Michèle Hostekint, schepen van armoede - en gelijke kansenbeleid: "Roeselare zal ook de armoedetoets invoeren. Dat betekent dat bij elke maatregelen die genomen worden, onderzocht zal worden wat het effect is op mensen die in armoede leven, zodat we kunnen bijsturen waar nodig."