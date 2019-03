Roeselare haalt zijn gram voor Geschillencommissie

In de belangrijke thuiswedstrijd tegen Westerlo (1-1) pakte Gravenberch in de blessuretijd uit met een horrortackle op Ambraise Gboho. De bonkige Nederlander maakte een abrupt einde aan de knappe dribbel van zijn tegenstander, maar dat kwam Gravenberch wel op rood te staan. Het Bondsparket wilde de Nederlander twee duels schorsen, maar Roeselare ging in het verweer en haalde zijn gram. De Geschillencommissie kende immers een speeldag schorsing met uitstel toe. Gravenberch mist daardoor de verplaatsing naar rode lantaarn Tubeke (24 maart) op de eerste speeldag van de play-downs in 1B.