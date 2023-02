Roeselare en Menen klaar voor duel in bekerfinale volleybal

Komende zondag is er de bekerfinale volleybal in het Antwerpse Sportpaleis. Daar zal underdog Decospan Menen het opnemen tegen topfavoriet Knack Roeselare. Het zal dit jaar een West-Vlaams onderonsje worden.

Roeselare is competitieleider en daarmee de topfavoriet om de beker mee naar huis te nemen. In hun prijzenkast hebben ze al veertien exemplaren staan. Voor Menen is dit al hun tweede bekerfinale.

De match van het jaar

Voor de ploeg van Menen is de bekerfinale het hoogtepunt van het jaar. Als het van Jelle Sinnesael afhangt is dit zelfs de match van zijn carrière. “Het is de tweede keer in de geschiedenis van Menen dat we de bekerfinale kunnen spelen en zelfs de eerste keer in het Sportpaleis. Het is de dag van het jaar, de dag van Menen, de dag van mij.”

Bovendien geven ze zich niet zomaar gewonnen, ondanks het feit dat ze geen topfavoriet zijn. “Wij gaan er alles, alles aan doen om het Roeselare moeilijk te maken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan die uitdaging aan. Ik hoop dat we gewoon een heel goede wedstrijd spelen. Dan zal er veel mogelijk zijn”, vertelt een vastberaden Sinnesael.

Drukke maand

De twintigste bekerfinale van Knack Roeselare wordt ook de tiende met Mathijs Verhanneman in de ploeg. Knack gaat voor de vijftiende bekerzege, Verhanneman voor zijn achtste. “Ik heb voorlopig zeven bekers op mijn palmares en mijn nummer is acht. Dus, dat zou zeker niet misstaan”, aldus een zelfzekere Verhanneman

Maart belooft in ieder geval een absolute topmaand te worden voor de Roeselaarse volleyploeg. In deze behoorlijk drukke maand staan er maar liefst acht intense matchen op het programma. Zo zijn er zes wedstrijden in de play-offs en twee in de halve finale van de CEV Cup tegen het Italiaanse Piacenza.

Zondag spelen beide ploegen in een afgeladen Sportpaleis voor zo’n acht- tot tienduizend enthousiaste supporters.