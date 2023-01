Roeselare bindt zich aan Rainbow Cities Network

Het Rainbow Cities Network bestaat intussen uit meer dan 40 steden uit 22 landen. De organisatie en steden zetten zich in tegen discriminatie en uitsluiting van de LGBTI-gemeenschap. Ze willen vooral de beleidsmedewerkers en experten globaal verbinden om de problematiek de wereld uit te helpen.

REEDS ACTIE ONDERNOMEN

De vervoeging van Roeselare in het netwerk is een volgende stap in hun beleidsvoering. Eerder organiseerden ze al verschillende sensibiliseringscampagnes en is er een maandelijks Regenboogcafé in de stad. Het stadsbeleid wil zich ook nog meer richten op onder meer sensibilisering, veiligheid en onderwijs.