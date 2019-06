Roeselare bant afval uit rioolputjes

Aan verschillende rioolputjes werd die slogan geschilderd om ze vrij te houden van afval. Want rioolputjes krijgen naast regenwater heel wat te slikken: sigarettenpeuken, hondenpoepzakjes, plastic... Straatkolkjes dienen enkel om regenwater op te vangen en geen afval. " Via een gescheiden afvoerkanaal gaat het ongefilterd water rechtstreeks naar de dichtste beek, rivier of vijver. Als een burger hier in dat straatkolkje een emmer huishoudelijk afvalwater loost dan kunnen wij direct meegeven dat dat daar in de Grote Bassin, de Mandel terechtkomt", zegt Stephanie Van Hoecke van de dienst water in Roesalre. "Via de Mandel stroomt het richting Izegem naar de Leie, van de Leie naar de Schelde en van de Schelde naar de zee".

De stad wil de riolen en waterlopen in Roeselare proper houden. Acties zoals hier sensibiliseren en wie afvalwater loost in een straatkolkje krijgt een GAS-boete.