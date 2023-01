Roeselare awards zet Freddy Maertens in de bloemetjes

Op de 26ste editie van de Roeselare Awards heeft het team achter het zorgcentrum na seksueel geweld de award Persoonlijkheid van het jaar gewonnen. Freddy Maertens werd dan weer in de bloemetjes gezet voor zijn indrukwekkende wielercarrière.

In een vol Fabriekspand in Roeselare werden er gisterenavond maar liefst negen awards uitgereikt. Traditioneel werd er het meest uitgekeken naar de award persoonlijkheid van het jaar. Die was dit jaar weggelegd voor het zorgcentrum na seksueel geweld. Zij openden vorig jaar de deuren. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar dag en nacht terecht voor een volledige medische en psychologische bijstand na zedenfeiten.

Daarnaast was er een bijzonder eerbetoon voor Freddy Maertens die een buitengewoon palmares bijeen fietste. Freddy draagt Roeselare bovendien in zijn hart. Maertens krijgt daarvoor de lifetime achievement award.