Roeselare annuleert Sintparade en stuurt evenementen bij

De Sinterklaasparade zal niet langer doorgaan in het stadscentrum, waar het controleren van het Covid Safe Ticket praktisch niet haalbaar is. In de plaats hiervan komt er een lightversie op de TRAX-site. Deze locatie kan afgesloten worden en zo kan alles veilig georganiseerd worden. Sinterklaas komt daar met zijn pieten om 15 uur aan. Dit evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk na het tonen van het Covid Safe Ticket én het dragen van een mondmasker (vanaf 10 jaar). Er werd een maximum capaciteit bepaald van 2400 deelnemers. Daarnaast is er crowdcontrol voorzien om alles in goede banen te leiden.

"Sfeervolle muzikale kerst"