Roeselaarse schepen is teamleader B-Fast in Turkije

In Turkije is het veldhospitaal van het B-Fast team voor hulp na de aardbevingen nu ook echt operationeel, dankzij enkele West-Vlamingen. Zo is Matthijs Samyn, schepen in Roeselare, daar teamleider.

Matthijs studeerde verpleegkunde en had tot voor kort een directeursfunctie in het Sint-Andreasziekenhuis in Tielt. Helpen bij rampen zoals de aardbeving in Turkije is hem niet vreemd.

Het Belgische team bouwde het hospitaal in de stad Kirikhan, vlak naast het moderne ziekenhuis daar dat door de aardbeving deels niet meer operationeel is. Matthijs Samyn, Teamleider B-Fast: "Ik ben de teamleider. Ik stuur het team van 100 mensen eigenlijk aan. Het is zeer intens. Ik wil ook mijn solidariteit getuigen ten aanzien van de Turkse bevolking. Langs de andere kan zijn we heel gelukkig dat we zo snel een veldhospitaal hebben kunnen bouwen."

Twee weken

Het ziekenhuis kan tot 100 patiënten per dag verzorgen. De Turkse bevolking vindt alvast vlot de weg naar het veldhospitaal. "De zaken die gerelateerd zijn aan de aardbeving zijn breuken of breuken die nog moeten worden rechtgezet door onze orthopedist. Verder zijn er ook mensen met wonden die geïnfecteerd zijn en die we onder volledige verdoving reinigen en behandelen. Er zijn ook patiënten die ziek zijn door buiten te leven in extreme koude."

Matthijs werkte vroeger in het Sint-Andreasziekenhuis in Tielt. Hij ging al vaker mee bij humanitaire rampen. Het team nu blijft er zeker twee weken aan de slag.