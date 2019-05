Roeselaarse leerkracht wint Ster van Europa

Roeselarenaar Pieter Van Landeghem, leraar logistiek in het Technisch Instituut St. VIncentius van Torhout, wint dit jaar de Ster van Europa.

Dat is een prijs van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap VLEVA. De man is de stuwende kracht achter de internationaliseringsprojecten van de school. Voor het tiende jaar op rij trekt Pieter ook dit schooljaar met leerlingen uit het 7e jaar Logistiek naar Denemarken om daar stage te lopen. Momenteel verkent de leerkracht uit Roeselare ook stagemogelijkheden in Roemenië.

Volgens de wedstrijdjury is Pieter Van Landeghem “een leerkracht die verder gaat dan zijn normale taakomschrijving. Hij enthousiasmeert collega’s en leerlingen om met een open blik over de landsgrenzen te kijken. Een onvergetelijke ervaring die hen sterker maakt op de arbeidsmarkt.”