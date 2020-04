Roeselaarse klokken luiden op paaszondag

De Belgische bisschoppen deden de oproep om op paaszondag in alle kerken om 12 uur de klokken te luiden als teken van hoop en verbondenheid in deze moeilijke dagen. Ook in de Sint-Michielskerk in Roeselare werden de klokken manueel geluid, met respect voor de huidige voorschriften van social...

Pasen is een kerkelijke hoogdag en dan luiden normaal 6 klokkenluiders de klokken in de Sint-Michielskerk in Roeselare. In de meeste kerken is er een automatisch systeem, maar in de Sint-Michielskerk worden de klokken nog manueel geluid. Ook klokkenluiders moeten anderhalve meter uit elkaar staan en daarom klonk er vandaag geen akkoord van zes, maar van slechts drie klokken.

Volgende week woensdag worden de klokken ’s avonds geluid en dan speelt de beiaardier het lijflied van Roeselare. De bedoeling is dat alle inwoners in quarantaine thuis, in de tuin, op het balkon of in de deuropening meezingen, begeleid door de beiaard.