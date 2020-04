Roeselaarse exhibitionist krijgt 18 maand

Hij is ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Eind november 2018 greep hij een minderjarig meisje bij haar achterwerk toen ze op weg was naar school. Daarop dienden haar ouders klacht in. Op basis van een gedetailleerde persoonsbeschrijving slaagden de agenten erin om verschillende feiten aan elkaar te linken. Zo werd in diezelfde periode een vrouw die haar hond uitliet, geconfronteerd met een masturberende man langs het jaagpad in Izegem. Een andere vrouw werd aangesproken door de beklaagde die de weg vroeg, toen ze plots merkte dat hij aan het masturberen was. Een derde slachtoffer raakte op de trein aan de praat met de man, toen hij plots zijn penis bovenhaalde. Hij had haar kort daarvoor een vriendschapsverzoek via Facebook gestuurd en zo kon de politie hem identificeren. De man zou ook een meisje hebben aangevallen in park. Hij duwde haar op de grond en ging op haar zitten, maar ze kon ontkomen dankzij de tussenkomst van een voorbijganger. Er volgde een huiszoeking en de speurders vonden enkele kledingstukken die klopten met de persoonsbeschrijving.