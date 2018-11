Roeselaarse daklozen krijgen nieuwe nachtopvang

De huidige nachtopvang in de Noorderlaan is verouderd en te klein. Maar verbouwen bleek een dure onderneming en daarom wordt gekozen voor een nieuwbouw op de site van het oude postgebouw in de Brugse Steenweg.

Er zal plaats zijn voor 21 daklozen en twee begeleiders met aparte kamers voor mannen en vrouwen en voor gezinnen met kinderen. Sinds twee jaar is er in Roeselare permanente opvang voor daklozen. Zij krijgen niet alleen een dak boven het hoofd, een bed en ontbijt, maar ook ook begeleiding. De bouw van de nieuwe opvang start over twee jaar, in 2021 moet het gebouw klaar zijn . Volgend jaar zijn er werken in het oude postgebouw om er De Graancirkel en Kringwinkel in onder te brengen.