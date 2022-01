Roeselaars gezin loopt CO-vergiftiging op

Zaterdagnamiddag werd een gezin met zes kinderen uit de Prins Albertstraat in Roeselare overgebracht naar het ziekenhuis na een CO-vergiftiging. De oorzaak van de vergiftiging was een slecht werkende boiler in de badkamer.

De te hoge CO-waarden werden ontdekt nadat de vader van het gezin en een van de kinderen in de badkamer onwel werden. Het ganse gezin werd daarop naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de kinderen moest een nacht in de decompressiekamer van het AZ Sint-Jan in Brugge doorbrengen. De rest van het gezin mocht wel meteen naar huis. De brandweer had intussen te hoge CO-waarden in het huis vastgesteld. Een slecht werkende boiler in de badkamer bleek daarvan de oorzaak te zijn. De gastoevoer werd bijgevolg afgesloten. Omdat het huis voorlopig niet bewoond mag worden, kreeg het gezin onderdak in een noodwoning.