Het onderzoek van Laureys veranderde het leven van de familie De Gelder in Roeselare. Evelyne is volledig verlamd sinds ze uit een coma is ontwaakt, en ze kan ook niet meer praten. Eigenlijk verkeert ze in verminderd bewustzijn. Maar dankzij het onderzoek van Laureys kan ze wel weer contact maken met haar familie. Bekijk het aangrijpende verhaal van Evelyne in de video.