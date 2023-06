Roeselaars bedrijf opent grootste zonnepanelenpark van de stad

Voor het verpakkingsbedrijf is het intussen het 3de zonnepanelenpark dat ze openen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen het bedrijf en dat zetten ze ook om in de praktijk. Met de energie die de zonnepanelen opleveren zullen ze onder meer hun gebouwen, machines en diepvrieshallen van stroom voorzien.

Laadpunten ook voor buren en voorbijgangers beschikbaar

Daarnaast zal de elektriciteit ook ingezet worden voor oplaadpunten voor auto’s, fietsen en elektrische steps. Zo wil het bedrijf duurzame mobiliteit toegankelijk maken voor iedereen: medewerkers, bezoekers, maar ook buren en voorbijgangers.“We geloven dat toegankelijke laadinfrastructuur cruciaal is om duurzame mobiliteit voor iedereen te bevorderen. Door te investeren in een zonnepanelenpark met 8.000 panelen en door het laden van elektrische voertuigen, steps en fietsen te vergemakkelijken, willen we anderen aanmoedigen en inspireren om de overstap te maken naar meer milieuvriendelijke alternatieven”, zegt CEO Chris Mullie.